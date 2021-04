Netflix przejmuje od Sony animowany musical ''Vivo'' - zobaczcie teaser 0

Netflix nabył prawa do światowej dystrybucji animowanego musicalu Vivo. Za film odpowiada studio Sony Pictures Animation, które z wiadomych powodów (panująca pandemia) zdecydowało się zrezygnować z kinowej dystrybucji i przenieść premierę animacji na streamingową platformę.

fragment plakatu promującego film ''Vivo''

Sony zachowało jednak prawa do filmu jeśli chodzi o jego dystrybucję w telewizji linearnej i w kinach na terytorium Chin.

W sieci zaledwie dzień po podaniu informacji o przejęciu praw do filmu przez amerykańskiego giganta streamingowego, pojawiła się pierwsza teaserowa zapowiedź Vivo. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

Za reżyserię animacji odpowiada nominowany do Oscara Kirk DeMicco. Piosenki do filmu napisał Lin-Manuela Miranda.

Główny bohater Vivo to jedyny w swoim rodzaju kinkajou imieniem Vivo, który spędza dnie grając wraz ze swoim właścicielem Andreasem na tętniącym życiem placu w Hawanie. Oboje idealnie się rozumieją i tworzą niesamowity duet dzięki swojej wyjątkowej miłości do muzyki. Kiedy Andreas otrzymuje zaproszenie od Marty Sandoval na jej pożegnalny koncert w Miami, Vivo wyrusza w podróż, aby dostarczyć jej list miłosny napisany niegdyś przez Andreasa w formie piosenki. Aby dostać się do Miami, Vivo skorzysta z pomocy energicznej, podskakującej w rytm nietypowego bębna nastolatki imieniem Gabi.

W obsadzie głosowej animacji znajdują się Miranda, Gloria Estefan, Ynairaly Simo, Juan de Marcos, Michael Rooker, Zoe Saldana i Brian Tyree Henry.

