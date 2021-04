Adam Wingard prowadzi rozmowy w sprawie kolejnego filmu należącego do MonsterVerse 0

Ogromny sukces widowiska Godzilla vs. Kong sprawił, że wytwórnia Legendary Pictures rozpoczęła dyskusje na temat kontynuacji. Szykuje się wielki powrót na stołku reżyserskim.

film "Godzilla vs. Kong"

Biorąc pod uwagę okres w jakim przyszło debiutować filmowi Godzilla vs. Kong, jego wyniki finansowe są znakomite. Superprodukcja zarobiła globalnie ponad 400 mln dolarów, czyli więcej niż Godzilla II: Król potworów w czasach, gdy świat nie borykał się z pandemią koronawirusa.

Oczywiście taki stan rzeczy sprawił, że Legendary Pictures rozpoczęło przygotowania do ewentualnej kontynuacji. Przedstawiciele hollywoodzkiego studia rozmawiają już z reżyserem widowiska Godzilla vs. Kong, Adamem Wingardem w sprawie reżyserowania następnej odsłony serii o wielkich potworach. Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy obiema stronami, wówczas filmowiec będzie pierwszym, który otrzymał szansę nakręcenia drugiego filmu należącego do MonsterVerse.

Warto wspomnieć, że Adam Wingard był zaangażowany bardzo mocno w budowanie scenariusza i świata przedstawionego w Godzilla vs. Kong. W tym momencie kierujemy wzrok w kierunku "Pustej Ziemi" i dalszej eksploracji tego świata. Możliwe, że jednym z tytułów, które w przyszłości zadebiutują na wielkim ekranie będzie… "Syn Konga". Co Wy na to?

Źrodło: The Hollywood Reporter