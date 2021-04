Leonardo DiCaprio zagra w amerykańskim remake'u "Na rauszu" 0

Zdobywca tegorocznego Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, czyli Na rauszu, już niebawem doczeka się amerykańskiego remake’u. W roli głównej pojawi się Leonardo DiCaprio, który zagra bohatera sportretowanego w oryginale przez Madsa Mikkelsena.

na zdjęciu Leonardo DiCaprio, film "Pewnego razu... w Hollywood"

Firma producencka Leonardo DiCaprio, Appian Way wygrała przetarg na prawa do realizacji remake’u Na rauszu. W realizacji filmu udział wezmą również Endeavour Content i Makeready, Brada Westona. Walka o prawa trwała od dawna, jeszcze przed tym zanim film w reżyserii Thomasa Vinterberga otrzymał Oscara na tegorocznej ceremonii. Filmem zainteresowane były także Studiocanal z The Picture Company i Riva Marker’s Nine Stories oraz Elizabeth Banks w przetargu z Universal Pictures.

Teraz DiCaprio i reszta producentów będzie poszukiwała scenarzysty. Macie jakiegoś kandydata?

Na rauszu opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy…

Źrodło: Deadline