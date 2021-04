Zgodnie z informacją z konferencji, która odbyła się 28 kwietnia br. ponowne otwarcie kin jest możliwe 29 maja br. Cieszymy się, że rząd potwierdza swoją decyzją fakt, że kina to bezpieczne miejsca spędzania wolnego czasu. Chcemy wznowić działalność naszych multipleksów, zarówno sieci Multikino jak i Cinema 3D, tak szybko jak tylko to możliwe, czyli 29 maja br. Rozpoczęliśmy już rozmowy z dystrybutorami filmowymi w zakresie przygotowania atrakcyjnego repertuaru dla naszych widzów. Cieszymy się, że wraz z otwarciem instytucji kultury ponownie zostanie uruchomiona również gastronomia – tym samym mamy nadzieję, że dla widzów multipleksów dostępna będzie nie tylko oferta filmowa, ale również barowa. Co prawda szczegóły rozporządzenia w tym zakresie nie są jeszcze znane, ale oczekujemy, że regulacje dotyczące konsumpcji i zdejmowania maseczek powinny być przynajmniej takie same dla kin i jak dla restauracji. Bazując na powszechnie dostępnych badaniach uważamy, że sale kinowe są bardziej bezpieczne niż inne miejsca spędzania wolnego czasu, w tym restauracje, głównie za sprawą tego, iż w salach kinowych jest stała wymuszona wymiana powietrza, istnieje możliwość kontrolowania dystansu między widzami (numerowane miejsca) oraz faktu, że podczas seansu w sali kinowej widzowie nie prowadzą rozmów.