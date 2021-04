Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Tomorrow War" - pierwszy zwiastun widowiska z gwiazdą Marvela 1

Amazon Prime Video zaprezentował pierwszą zapowiedź filmu science-fiction – The Tomorrow War. Gwiazdą superprodukcji jest Chris Pratt, którego doskonale znacie z filmów Marvela.

na zdjęciu Chris Pratt, film "The Tomorrow War"

Reżyserem filmu jest Chris McKay, który pracował na scenariuszu autorstwa Zacha Deana. Jego akcja została umiejscowiona w przyszłości, gdzie ludzkość musi toczyć ciężkie boje z kosmicznymi najeźdźcami. Niestety przegrana jest coraz bliżej, dlatego też naukowcy podejmują się szalonego planu przeniesienia do swojego świata żołnierzy z przeszłości.

Oprócz Pratta w obsadzie są też J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub i Alan Trong.

Pierwotnie film trafić miał do kin. Jednak panująca pandemia i fatalna sytuacja kin tym spowodowana zmieniła decyzję wytwórni odpowiedzialnych za produkcję. Sprzedano prawa do dystrybucji The Tomorrow War. Nabyła je platforma Amazon, która datę premiery widowiska wyznaczyła na 2 lipca 2021 roku.

Źrodło: Prime Video