"Captain America 4" wciąż bez reżysera, ale z jednym konkretnym faworytem

Po niewątpliwym sukcesie kolejnego serialu Marvela, który został zaprezentowany na Disney+, czyli The Falcon and the Winter Soldier, studio podjęło decyzję o realizacji nowej odsłony przygód Kapitana Ameryki. Na razie film nie posiada reżysera, ale na horyzoncie pojawił się poważny kandydat. A dokładniej pisząc – kandydatka!

Anthony Mackie, jako Kapitan Ameryka - fragment plakatu

Jakiś czas temu ogłoszono, że Marvel Studios zatrudnił scenarzystę i showrunnera The Falcon and the Winter Soldier, Malcolma Spellmana do napisania scenariusza filmu "Captain America 4". Ponieważ bardzo prawdopodobne, że superprodukcja rozpocznie się w miejscu, w którym zakończył się serial, mówi się, iż to reżyserka serii, czyli Kari Skogland może zasiąść na stołku reżyserskim kinowego widowiska.

Myślę, że gdyby Marvel zatrudnił mnie do zrobienia czegokolwiek – gdyby wezwali mnie do sfilmowania książki telefonicznej – zrobiłabym to. Wszyscy bohaterowie Marvela są wspaniali. Zaprzyjaźniłam się z Anthonym Mackie i Sebastianem Stanem, uwielbiam z nimi pracować, tak samo z Emily VanCamp i Danielem Bruhlem. Pracowałam z nimi od dawna, więc mam dla nich specjalne miejsce w sercu. Także, jakby Kevin do mnie zadzwonił, odebrałabym.

powiedziała sama zainteresowana

Oczywiście ostatnie słowo należy do Marvela i Kevina Feige’a. Zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy projektu zatytułowanego "Captain America 4".

Od finału serialu wiadomo, że nowym Kapitanem Ameryką został dotychczasowy Falcon, czyli Anthony Mackie. Z tej okazji studio rozpoczęło już promocję poprzez serwoanie fanom oficjalnych klipów:

Źrodło: CinemaBlend