McConaughey niedawno opublikował na swojej stronie nowy film, w którym mówił o własnym procesie aktorskim i znaczeniu podejścia do scenariusza z różnych emocjonalnych punktów widzenia.

Pytanie, które zadają mi najczęściej i wydaje mi się, że większość aktorów zadaje je również sobie: "Jak pamiętasz te wszystkie kwestie?". I zawsze mówię: Cóż, nie próbuj zapamiętać wszystkich wersów. Patrzysz na to, co jest w tekście. Najpierw to czytasz i starasz się to zrozumieć. Przeczytaj to ponownie. Ja czytam to po biegu, kiedy moje endorfiny lecą, czytam to późną sobotnią nocą, kiedy mam dobry nastrój, czytam zaraz po kościele. Przeczytam to, gdy jestem wściekły, smutny, zadowolony, szczęśliwy, podekscytowany – w wielu różnych miejscach, w których się znajduje, przeczytam scenariusz. Oznacza to, że będę inaczej patrzeć na te same sceny, ponieważ paterze na nie z różnych perspektyw