Krwawa zapowiedź finałowego sezonu serialu ''Castlevania'' 0

Wielkimi krokami nadciąga finałowy sezon niezwykle udanej animacji Netflixa – Castlevania. Z tej okazji platforma wypuściła pełną zapowiedź tej produkcji, z którą zapoznać możecie się w dalszej części tego artykułu.

fragment plakatu promującego serial ''Castlevania''

Finałowy, czwarty sezon serialu Castlevania zapewni widzom mnóstwo akcji i emocji. Bohaterowie jeszcze raz będą zmuszeni do zmierzenia się z siłami zła. Wznowią oni wyprawę przeciwko Isaacowi i jego wyznawcom. Z pewnością będzie krwawo.

Serial ten to mroczna, średniowieczna fantazja, która opowiada o walce z legendarnym Draculą. Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.

Pomysłodawcą i twórcą scenariusza jest Warren Ellis. W głosowej obsadzie powrócą m.in. Graham McTavish jako Dracula, Richard Armitage jako Trevor Belmont, James Callis jako Alucard, Matt Frewer jako Biskup, Tony Amendola jako Nestor Mówców z Codrii i Alejandra Reynoso jako Sypha Belnades.

Premiera nowej serii już 13 maja 2021 roku. Finałowy sezon składa się z 10 epizodów.

Źrodło: ComingSoon