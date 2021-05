Netflix rezygnuje z serialu "Upadek Królestwa" 0

Netflix ogłosił smutną informację dla fanów serialu Upadek Królestwa, otóż 5 sezon zakończy opowieść o przygodach wielkiego wojownika Uhtreda.

Na Węgrzech trwają aktualnie zdjęcia do ostatniego dziesięcio-częściowego sezonu, który będzie kontynuował przygody Uhtreda z Bebbanburga (Alexander Dreymon), wojownika z krwi będącego Saksonem, ale wychowanego przez Duńczyków. Ambicja Uhtreda, któremu powierzono wyszkolenie pierworodnego syna króla Edwarda, Aethelstana, będzie miała jeszcze wyższy cel. Ale aby osiągnąć to przeznaczenie, Uhtred będzie musiał stawić czoła swojemu największemu wrogowi i ponieść największą stratę. Sezon jest oparty na dziewiątej i dziesiątej książce z 13-częściowej serii Bernarda Cornwella zatytułowanej The Saxon Stories.

Do obsady dołączył Patrick Robinson, który wciela się w Ojca Benedykta, świętego człowieka z burzliwą przeszłością; Sonya Cassidy, która gra Eadgifu, mądrą i otwartą Saksonkę, która przybywa do Winchester; oraz Harry Gilby jako Aethelstan, młody człowiek wyszkolony przez Uhtreda do podążania jego śladami.

Co ciekawe Dreymon zadebiutuje również jako reżyser jednego z epizodów finałowego sezonu. Andy Hay, Paul Wilmshurst, Anthony Philipson i Jon East również odpowiedzialni będą za powstanie poszczególnych odcinków.

Źrodło: deadline.com