''Hit & Run'' - Netflix prezentuje zapowiedź nowego kryminału 0

Na Netflixie tego lata zadebiutuje ciekawa kryminalna produkcja nosząca tytuł 'Hit & Run'. W sieci pojawiła się jej pierwsza zapowiedź. Platforma promuje serial jako skrzyżowanie serialu Uprowadzona i Kto zabił Sarę?

na zdjęciu Lior Raz, serial ''Fauda''

Hit & Run to trzymający w napięciu kryminał o mężczyźnie, który jest gotów zanurzyć się w najczarniejszy mrok, by poznać prawdę o śmierci swojej ukochanej żony.

Główny bohater to Segevie, w tej roli Lior Raz, którego spokojne dotąd życie wywrócone zostaje do góry nogami, po tym, jak dowiaduje się o śmierci swojej żony. Okoliczności jej tragicznej śmierci nie są jednak do końca jasne. Mężczyzna postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odkryć prawdę o tej tragedii. To czego się dowie przejdzie jego najśmielsze oczekiwania. Okaże się bowiem, że tak naprawdę nie wiele wiedział o przeszłości swojej ukochanej.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie serialu znajdują się także Gregg Henry, Igal Naor, David Anthony Buglione, David Shumbris, Michael Aronov, Siena Kelly, Joe Giorgio i Alex Gemeinhardt.

Raz oprócz wcielenia się w głównego bohatera, objął także funkcję producenta wykonawczego wraz z Mike'm Barkerem – pracuje on przy hitowym serialu Opowieść podręcznej, Kimberlin Belloni, Itay Reiss, Avi Issacharoff, Dawn Prestwich i Nicole Yorkin.

Premiera serialu Hit & Run latem tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: purewow.com, Youtube