''Łasuch'' - zwiastun serialu o chłopcu jelonku na podstawie komiksu DC

Zapraszamy Was do zapoznania się z pierwszą zapowiedzią serialu Łasuch. Produkcja ta zmierza na platformę Netflix, a jej fabuła opiera się na jednym z popularnych komiksów DC autorstwa Jeffa Lemire’a.

plakat promujący serial ''Łasuch''

Łasuch to postapokaliptyczna opowieść o przygodach chłopca jelonka i samotnego wędrowca, który nieoczekiwanie zostaje jego opiekunem. Akcja serialu dzieje się w świecie, w którym kilka lat temu coś co nazywane jest Przypadłością wybiło miliardy ludzi na całym świecie. Urodzone po katastrofie dzieci należą do nowej rasy – są zwierzęco-ludzkimi hybrydami. Jednym z takich dziwów jest właśnie Gus – chłopiec z porożem jelenia. Zmuszony do ucieczki ze swojej leśnej samotni, wraz ze swoim tajemniczym opiekunem wyrusza do legendarnej bezpiecznej przystani…

Producentami wykonawczymi adaptacji są Susan Downey i Robert Downey Jr. Premiera serialu Łasuch już 4 czerwca 2021 roku.

