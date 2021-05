Twórcy ''Dark'' rozpoczęli pracę nad nową tajemniczą produkcją - ''1899'' 0

Twórcy nagradzanego niemieckiego serialu Dark, który zyskał uznanie i wierne grono fanów na całym świecie, rozpoczęli prace nad kolejną niecierpliwie wyczekiwaną produkcją zatytułowaną '1899'. Serial powstaje dla platformy Netflix. Ta udostępniła pierwszą teaserową zapowiedź, którą zobaczyć możecie w dalszej części artykułu.

na zdjęciu Baran bo Odar, Jantje Friese, Erik Barmack, Quirin Berg, Justyna Müsch, serial ''Dark''

Podzielony na osiem odcinków serial opowiada o zagadkowych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas rejsu okrętu przewożącego emigrantów z Europy do Nowego Jorku. Pochodzących z różnych warstw społecznych i należących do różnych narodowości pasażerów łączą wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość za granicą. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt, który zaginął wiele miesięcy wcześniej. To, co znajdują na jego pokładzie, zmienia rejs do ziemi obiecanej w koszmarną zagadkę, w której przeszłe losy każdego z pasażerów splatają się ze sobą w tajemniczą sieć.

Za serial 1899 odpowiadają Jantje Friese i Baran bo Odar. Do swojego nowego dzieła skompletowali oni międzynarodową obsadę – Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards i Alexande Willaume. Postacie, w które się wcielą mówić będą w swoich ojczystych językach.

Produkcja ta powstaje w Studiu Babelsberg w Niemczech z wykorzystaniem ultranowoczesnej technologii LED-Volume. Data premiery serialu zostanie dopiero podana.

Poniżej pierwsze zdjęcie promujące produkcję opublikowane na oficjalnej stronie serialu na Instagramie.

