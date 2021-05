''Arcane'' - Netflix przedstawia nową animację ze świata gry ''League of Legends''

Fani serialowych i animowanych adaptacji gier mają powody do radości. Netflix zaprezentował właśnie pierwszą, co prawda tylko teaserową zapowiedź, ale dającą nadzieję, na naprawdę porządną serię osadzoną w uniwersum League of Legends, gry wydanej przez studio Riot Games.