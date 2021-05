Film science fiction z Tomem Hanksem ''Finch'' przechodzi do Apple TV+ 0

Platfroma Apple TV+ przejęła od Universal Pictures dramat science fiction Finch z Tomem Hanksem w roli głównej. Produkcja ta wcześniej promowana była pod tytułem Bios.

na zdjęciu Tom Hanks, film ''Cóż za piękny dzień''

Za reżyserię filmu odpowiada Miguel Sapochnik, który pracował na scenariuszu autorstwa Craiga Lucka i Ivora Powella. Za produkcję odpowiada Amblin Entertainment. Sapochnik pracował do tej pory m.in. przy serialu Gra o tron, Altered Carbon czy Dr House.

Akcja Fincha rozgrywa się w świecie zniszczonym przez słoneczny kataklizm. Główni bohaterowie to mężczyzna, pies i robot. Ta dziwna trójka tworzy swego rodzaju rodzinę. Hanks wciela się w inżyniera robotyki mieszkającego w podziemnym bunkrze. Tam zbudował własny świat, który dzieli z psem Goodyearem. Do pomocy przy jego pilnowaniu tworzy robota. To niecodzienne trio wyrusza w niebezpieczną podróż na odludny zachód. W trakcie tej wyprawy Finch stara się pokazać swojemu robotycznemu dziecku co to znaczy, radość, miłość, przyjaźń i jaki jest sens ludzkiego życia.

Premiera filmu na Apple TV+ jeszcze w tym roku. Platforma dopiero wyznaczy dokładną datę. Głosu robotowi użycza Caleb Landry Jones.

Niedługo powinniśmy doczekać się pierwszego zwiastuna.

Źrodło: ComingSoon