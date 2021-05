Po kilku opóźnieniach związanych z pandemią koronawirusa, Szybcy i wściekli 9 wreszcie zostaną zaprezentowani światu. Vin Diesel myśli już jednak o przyszłości i ujawnia, kogo chętnie zobaczyłby w kolejnej odsłonie kasowego cyklu.

Wydaje mi się, że gdybym myślał o tym, dokąd zmierzamy w kolejnym rozdziale, to byłby to Michael Caine. Mógłbym znaleźć sposób, aby go do nas dołączyć. Pytasz czy zaprojektowałbym odpowiednią mitologię lub dodał do niej pewne elementy? Zrobiłbym coś z postaciami Helen Mirrem i Michaela Caine’a. Mógłbym w przyszłości coś takiego wprowadzić.

powiedział aktor