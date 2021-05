Netflix anuluje serial ''Ferajna z Baker Street'' 0

Oczekiwany serial Netflixa Ferajna z Baker Street nie doczeka się swojej kontynuacji. Platforma postanowiła anulować go po emisji zaledwie jednego sezonu. Decyzję taką podjęto nieco ponad miesiąc od premiery.

fragment plakatu promującego serial ''Ferajna z Baker Street''

Oficjalne powody tej decyzji nie są znane. Produkcja cieszyła się popularnością w serwisie, trafiając do TOP10. Zajęła także wysokie miejsce na cotygodniowej liście Nielsena w USA, wyprzedzając nawet superprodukcję Marvela The Falcon and the Winter Soldier. Jak widać włodarze Netflixa mają jednak swoje własne wytyczne co do decyzji o kontynuacjach…

Akcja serialu toczy się w wiktoriańskim Londynie, gdzie grupa niepokornych nastolatków z ulic miasta zostaje zaangażowana w rozwiązywanie zbrodni dla nikczemnego doktora Watsona i jego tajemniczego partnera biznesowego, nieuchwytnego Sherlocka Holmesa. Kiedy zbrodnie przybierają paranormalny obrót i pojawia się złowroga, mroczna siła, to właśnie członkowie tej ferajny będą musieli połączyć siły, by ocalić nie tylko Londyn, ale i cały świat.

Cała produkcja utrzymana jest w klimacie młodzieżowego dramatu noszącego duże znamiona horroru i fantasy.

Mieliście szansę się z nią zapoznać? Liczyliście na kontynuację?

Źrodło: deadline