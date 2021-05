Od superbohaterki do morderczyni - Elizabeth Olsen jako Candy Montgomery w serialu ''Love and Death'' 0

Elizabeth Olsen, aktorka znana głównie z występów w produkcjach Marvela, w których wciela się w Wandę Maximoff aka Scarlet Witch, tym razem całkowicie zmienia gatunek. Otrzymała angaż w limitowanym serialu HBO Max 'Love and Death', który przybliży nam historię morderczyni Candy Montgomery.

na zdjęciu Elizabeth Olsen, film ''Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów''

Fabuła serialu opiera się na książce Jima Atkinsa i Joe Boba Briggsa noszącej tytuł Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs oraz na artykułach z magazynu Texas Monthly.

Elizabeth Olsen wcieli się w Candy Montgomery, morderczynię z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty Gore, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Do tego makabrycznego wydarzenia doszło w latach 80. ubiegłego wieku.

To wciągająca historia o frustracjach i pragnieniach dwóch kobiet z małego miasteczka, których kulminacją jest straszliwy akt przemocy. powiedziała Sarah Aubrey z HBO Max

Scenariusz do serialu napisał David E. Kelley, a za jego reżyserię odpowiadać będzie Lesli Linka Glatter, która objęła także funkcję producenta wykonawczego wraz z Nicole Kidman, Per Saari, Scottem Brownem i Megan Creydt. Produkcją limitowanego serialu zajmie się Lionsgate.

Nie możemy wyobrazić sobie bardziej doskonałej aktorki do odegrania roli Candy niż Elizabeth Olsen. Jej talent, charyzma i energia oczarowują publiczność. powiedział Kevin Beggs, prezes Lionsgate Television Group

Love and Death nie jest obecnie jedynym projektem, który skupi się na Candy Montgomery. Universal Content Productions pracuje nad serialem Candy, w którym to główną rolę zagra Elisabeth Moss. Projekt ten powstaje dla Hulu.

Źrodło: ComingSoon