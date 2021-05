Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chowaj się kto może! Nowe odcinki "Grizzy i lemingi" 0

Niedźwiedź Grizzy to naprawdę spokojny gość – ale tylko do czasu. Gdy na jego drodze pojawiają się sprytne lemingi, bohater musi poradzić sobie z małymi psotnikami. Nie jest to proste, bo zawsze działają w grupie, a miś bywa nieuważny i… bardzo leniwy. Już w poniedziałek 10 maja na antenie Boomeranga odbędzie się premiera nowych odcinków serialu Grizzy i lemingi.

"Grizzy i lemingi"

Znany małym widzom Grizzy jest królem kanadyjskiego lasu. Jednak – jego łapy znów będą pełne roboty z powodu grupy niesfornych lemingów.

Kiedy niedźwiedź po raz kolejny wykurzy puchate stworzenia ze swojego domu, wybiorą się one do tajemniczej świątyni. Tam odnajdą magiczną figurkę smoka, dzięki której zyskają supermoce i staną się mistrzami sztuk walki! Miś będzie musiał nieźle się nagimnastykować, aby je przegonić. Niebieskie zwierzątka upodobają sobie także telewizor Grizzy’ego – gdyby tylko mogły oglądać nowe seriale, na pewno nie potrzebowałyby innej rozrywki! Uknują niecny plan, który pozwoli im wykraść sprzęt. W przebraniu za azjatyckich tancerzy uda im się na chwilę odwrócić uwagę misia. Jednak to dopiero początek gonitwy….

W nowych odcinkach na widzów czeka także m.in. opowieść o tym, jak lemingi bawią się fajerwerkami oraz historia wielkiej księgi mądrości misia Grizzy’ego.

Premiera nowych odcinków serialu Grizzy i lemingi w poniedziałek 10 maja o 18:25 na antenie Boomeranga. Emisja codziennie o 18:25.

