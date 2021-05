''House of the Dragon'' - oficjalne zdjęcia z planu 0

Sieć HBO, która odpowiada za powstanie prequelowego spin-offa Gry o tron – House of the Dragon wrzuciła do sieci pierwsze oficjalne zdjęcia z planu. Fotografie na których widać piątkę głównych bohaterów możecie zobaczyć poniżej.

fragment plakatu promującego serial ''House of the Dragon''

Oto Olivia Cooke jako Alicent Higtower i Rhys Ifans jako Otto Hightower, Steve Toussaint jako The Sea Snake oraz Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen i Matt Smith jako książę Daemon Targaryen.







Akcja House of the Dragon rozgrywać ma się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów. Fabuła serialu opiera się o powieść Ogień i krew George'a R.R. Martina.

Pierwszy sezon House of the Dragon liczyć ma 10 odcinków. Jego premiera w 2022 roku. Za serial odpowiadają Martin oraz Ryan Condal. Miguel Sapochnik ma wyreżyserować odcinek pilotażowy oraz kilka dalszych epizodów. Ma on już doświadczenie z światem Westeros, ponieważ stanął za kamerą kilku odcinków Gry o tron.

Źrodło: Twitter