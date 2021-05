Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mads Mikkelsen chwali scenariusz do filmu "Indiana Jones 5" 0

Już niedługo wystartują zdjęcia do wyczekiwanego sequelu przygód Indiany Jonesa. Jedną z gwiazd, które pojawią się w filmie będzie Mads Mikkelsen!

na zdjęciu Mads Mikkelsen, film "Na rauszu"

Mads Mikkelsen, czyli aktor, który zagrał fenomenalną rolę w oscarowym Na rauszu, pojawi się w kolejnej kultowej franczyzie. Tym razem duński gwiazdor zagra u boku Harrisona Forda w piątej części przygód Indiany Jonesa. Wcześniej miał okazję wystąpić w filmach należących do takich cykli, jak "James Bond", "Gwiezdne wojny" czy Marvel Cinematic Universe.

Aktor udzielił ostatnio wywiadu portalowi Collider z racji promowania najnowszego filmu, w którym się pojawił, czyli Jeźdźcy sprawiedliwości. W pewnym momencie temat rozmowy został skierowany na produkcję Indiana Jones 5 oraz scenariusz, który Mads Mikkelsen wychwala.

Jestem tym bardzo, bardzo podekscytowany. Ostatnio powtórzyłem "Poszukiwaczy zaginionej Arki" i jest to taki dobry film, pełen uroku, świetnie opowiedziany. Także to super sprawa, że jestem częścią franczyzy, na której się wychowałem. Jestem tym szczęśliwcem, który miał okazję przeczytać scenariusz wcześniej. I tak, jest w nim wszystko czego oczekiwałem, jest świetny.

powiedział Duńczyk

Warto odnotować, że Mads Mikkelsen miał okazję pracować przy tworzeniu swojej postaci, którą ujrzymy w samym filmie:

Zaproszono mnie do pracy nad stworzeniem tej postaci, każdy tego chce. Dlatego wybierali aktorów, którzy mogą pomóc w wymyśleniu pewnych nowych rzeczy, na tym polega współpraca. Podobnie, jak w "Jeźdźcach apokalipsy", "Indiana Jones" to prawdziwa mieszanka gatunkowa.

Aktualnie trwają prace przygotowujące ekipę i obsadę aktorską do rozpoczęcia prac na planie. Reżyserem filmu jest James Mangold, który do współpracy zaprosił swojego nadwornego operatora, Phedona Papamichaela. Warto także dodać, że muzykę do filmu ponownie skomponuje legendarny John Williams. Na ekranie oprócz wspomnianych Forda i Mikkelsena, pojawi się między innymi Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones 5 trafi do kin 28 lipca 2022 roku.

Źrodło: Collider