Przypomnijmy pod koniec ubiegłego roku Johnny Depp po przegranej rozprawie o zniesławienie ogłosił, iż odchodzi z uniwersum Harry’ego Pottera. O rezygnację poprosiło go samo Warner Bros.

Zdjęcia do filmu Fantastyczne zwierzęta 3 już trwają, a więc Mikkelsen z pewnością musiał już nie raz odegrać rolę Grindelwalda. Oto co mówi o wcielaniu się w tą postać:

Nikt nie chce, abym próbował cokolwiek kopiować, to byłoby twórcze samobójstwo, zwłaszcza jeśli zostało to już zrobione wcześniej i to po mistrzowsku. Wszyscy oczekują, że pójdziemy inną ścieżką. Potrzebujemy środka pomiędzy tym co zrobił Johnny Depp, a tym co ja zamierzam zrobić. Czy to wygląd, czy nastawienie, to wszystko musi być moje własne. Naśladowanie byłoby po prostu twórczo głupie.