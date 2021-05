''Oblicza śmierci'' doczekają się swojej nowej wersji 0

Oblicza śmierci, jeden z najdrastyczniejszych filmów w historii kinematografii wydany na VHS w 1978 roku doczeka się swojej nowej wersji. Prawa do tytułu nabyła wytwórnia Legendary Entertainment.

fragment plakatu promującego film ''Oblicza śmierci'

Za reboot odpowiedzą Isa Mazzei i Daniel Goldhaber, którzy stworzyli thriller Cam, powstały w 2018 roku dla Netflixa.

Oryginalny film wywołał wiele kontrowersji, bowiem uznano, iż przedstawia on nagrane prawdziwe momenty śmierci. Tak naprawdę większość z nich była zaaranżowana i łączona z rzeczywistym materiałem, aby stworzyć iluzję makabrycznej rzeczywistości.

Cały film stanowi dokumentalny zapis wielu przerażających, okrutnych i krwawych scen, których narratorem jest patolog Dr. Francis B. Gröss. Zobaczyć w nim można zarówno autopsję, wypadki jak i egzekucje.

Fabuła nowych Obliczy śmierci skoncentruje się wokół młodej moderatorki serwisu społecznościowego podobnego do znanego wszystkim Youtube’a, która próbuje dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach. Jej zadaniem jest usuwanie wszelkich obraźliwych i brutalnych treści z serwisu. Pewnego dnia trafia na grupę, która odtwarza morderstwa z oryginalnego filmu. Kobieta będzie musiała ustalić czy są one prawdziwe czy to wszystko to jednak tylko fikcja, której w obecnym czasie w internecie jest tak dużo.

Legendary ma nadzieję, iż reboot zostanie dobrze przyjęty i zapoczątkuje udaną serię filmową.

Źrodło: Bloody-Disgusting