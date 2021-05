Animowany serial ''M.O.D.O.K.'' nie należy do MCU 0

Showrunner animowanego serialu, który już niedługo trafi do Hulu – Jordan Blum rozwiał wszelkie wątpliwości co do przynależności produkcji M.O.D.O.K. do Marvel Cinematic Universe.

fragment plakatu promującego serial ''M.O.D.O.K.''

W jednym z ostatnio udzielonych wywiadów przyznał, iż animacja ta nie należy do MCU. Jego akcja nie rozgrywa się w tym wszechświecie.

Jesteśmy naszym własnym wszechświatem. Myślę, że Harley Quinn jest dobrym przykładem czegoś podobnego. Marvel ma bazę wszystkich wszechświatów w muliversum i ten kto za nią odpowiada pozwolił mi wybrać numerację naszego wszechświata. Nasz wszechświat to 12/26. Data ta to również urodziny mojego syna. powiedział Blum

Serial M.O.D.O.K. przedstawi historię superzłoczyńcy z naprawdę dużą głową i wyjątkowo małym ciałem, który stworzony został do zabijania. Posiada on umysł szalonego naukowca i stara się utrzymać kontrolę nad swoją złowrogą organizacją AIM. Pragnie podbić świat, jednak nie do końca mu to wychodzi. Musi także poradzić sobie z wymagającą rodziną, w której żyje bez miłości i trudami wychowania nastoletniego potomstwa. W międzyczasie przechodzi jeszcze kryzys wieku średniego.

Produkcja ta przeznaczona jest dla widzów dorosłych. Serial składa się z 10 epizodów. W głosowej obsadzie znajdują się Patton Oswalt jako tytułowy bohater, Aimee Garcia jako Jodie, jego żona, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Ben Schwartz, Beck Bennett, Jon Daly, Jon Hamm i Sam Richardson.

Premiera animacji już 21 maja 2021 roku na Hulu.

Źrodło: ComicBookMovie