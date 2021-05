Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Galapagos Films w maju zaprezentuje nowe filmy z udziałem Gillian Jacobs, Denise Richards i Weroniki Rosati 0

Słodko-gorzka komedia Kiedyś było bosko z Gillian Jacobs i Jemainem Clementem oraz film o sportach ekstremalnych, marzeniach i miłości Ponad horyzont! z Kevinem Quinnem, Denise Richards i Weroniką Rosati już w maju zadebiutują na platformach VOD.

Gillian Jacobs w filmie "Kiedyś było bosko"

Kate (Gillian Jacobs) znajduje się na rozdrożu. Ma 35 lat, niedawno zerwała zaręczyny, a jej debiutancka powieść nie odniosła sukcesu, o jakim marzyła. Gdy otrzymuje propozycję wygłoszenia wykładu w swojej dawnej uczelni, nie waha się długo i wyrusza w sentymentalną podróż do czasów, kiedy wszystko było prostsze i lepsze. „Kiedyś było bosko” to opowieść o szukającej własnej drogi kobiecie, która powraca do miejsca, gdzie mieszkało szczęście, przyjaźń i miłość – uczucia, które powinny trwać wiecznie. Czy uda jej się odnaleźć je na nowo?

Obsada: Gillian Jacobs, Jemaine Clement i Josh Wiggins.

Kiedyś było bosko od 13.05 na platformach VOD: IPLA, VOD.PL, ORANGE VOD, PREMIERY CANAL+, PLATFORMA CANAL+, CHILI, MULTIMEDIA GO, MOJEEKINO E-KINOPODBARANAMI, TVP VOD, VECTRA, UPC POLSKA.

Billy Johnson (Kevin Quinn) żyje szybko i bardzo intensywnie. Nic dziwnego, że w Teksasie nie ma sobie równych w kiteboardingu, ekstremalnym sporcie wodnym. Aby przekonać się, czy jest najlepszy na świecie, musi zmienić dotychczasowy tryb życia, żeby zmierzyć się z najlepszymi. W drodze po marzenia spotka piękną Sky (Claudia Lee), dziewczynę, która pokaże mu, że można sięgać dalej niż ponad horyzont.

Obsada: Kevin Quinn, Claudia Lee, Denise Richards, Richard Branson i Weronika Rosati.

Ponad horyzont! od 20.05 na platformach VOD: IPLA, VOD.PL, ORANGE VOD, PREMIERY CANAL+, PLATFORMA CANAL+, CHILI, MULTIMEDIA GO, VECTRA.

