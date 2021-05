Powstaje nowa wersja ''Romea i Julii'' - historię tą poznamy jednak z perspektywy niejakiej Rosaline 0

Szekspirowską tragedię 'Romeo i Julia' zna chyba każdy. Powstało już wiele jej wersji. Takiej jednak jaką szykuje dla nas 21 Laps Entertainment jeszcze nie widzieliśmy. Historię tej wielkiej i tragicznej miłości poznamy z perspektywy Rosaline, byłej dziewczyny Romea.

na zdjęciu Kaitlyn Dever, film ''Wężowe wzgórza''

W Rosaline wcieli się Kaitlyn Dever, aktorka znana z dramatu Detroit, Mój piękny syn, komedii Szkoła melanżu czy serialu Niewiarygodne i Dopesick.

Film nosi tytuł Rosaline i będzie on adaptacją powieści Rebecci Serle noszącej tytuł When You Were Mine. Poznamy klasyczną historię miłosną opowiedzianą z perspektywy byłej dziewczyny Romea, będącej jednocześnie kuzynką Julii. Rosaline w sztuce Szekspira wspominana jest kilka razy, jednak dla całej przedstawionej w tragedii historii nic ona nie znaczy.

Rosaline przedstawiona zostanie jako twarda kobieta, posiadająca jednak idealistyczne poglądy, która początkowo próbuje odzyskać ukochanego. Z czasem jednak droga do odzyskania miłości Romea staje się jej osoistą podróżą w głąb siebie, poznaje swoje własne potrzeby i pragnienia i ostatecznie stara się pomóc tragicznym kochankom.

Za reżyserię filmu odpowie Karen Maine. Scenariusz napiszą Scott Neustadter i Michael H. Weber.

Źrodło: slashfilm