Wygląda na to, że przyjaźń Setha Rogera z Jamesem Franco została zakończona. Duet znany z wielu wspólnych produkcji prawdopodobnie nie będzie miał okazji ze sobą więcej pracować.

Seth Rogen udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że nie czuje się komfortowo pracując z Jamesem Franco. Powodem takiego stanu rzeczy są oskarżenia kilku kobiet skierowane w stronę Franco, które twierdzą, że zachowywał się on wobec nich niestosownie, także pod względem seksualnym.