''Ojcostwo'' - Kevin Hart w ciepłej i zabawnej komedii opartej na faktach 0

Netflix prezentuje bardzo ciepłą i wartościową produkcję, która opiera się na faktach. Kevin Hart jako samotny ojciec w zwiastunie filmu Ojcostwo.

na zdjęciu Kevin Hart i Melody Hurd, film ''Ojcostwo''

W tej ciepłej, zabawnej i opartej na faktach historii Kevin Hart wciela się we wdowca, który mierzy się z jednym z najtrudniejszych wyzwań świata — ojcostwem. Musi szybko nauczyć się radzić sobie z noworodkiem i problemami życia codziennego po tym, jak jego żona zmarła przy porodzie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Poza Hartem w obsadzie znaleźli się m.in. Alfre Woodard, LilRel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Frankie Faison, Melody Hurd i Paul Reiser. Film wyreżyserował Paul Weitz, który jest również współautorem scenariusza wraz z Daną Stevens.

Fabuła filmu bazuje na prawdziwych wydarzeniach opisanych w powieści Two Kisses for Maddy: A Mamoir of Loss & Love autorstwa Matthewa Logelina.

Premiera filmu Ojcostwo już 18 czerwca 2021 roku tylko na Netflix. Platforma przejęła prawa do tytułu od Sony Pictures.

Kevina Harta w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w dwóch częściach przygodowego filmu Jumanji, w komedii kryminalnej Agent i pół oraz komedii Wieczorówka. Nadchodząca produkcja jest pierwszą rolą tego aktora w filmie o poważniejszym wydźwięku i tonie.

Źrodło: deadline, youtube