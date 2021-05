Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda Marvela dołącza do obsady sequela "Na noże" 0

Trwają castingi do sequela Na noże, ostatniego filmu Riana Johnsona, który został przyjęty bardzo ciepło przez widzów oraz krytyków na całym świecie. W obsadzie aktorskiej pojawiło się właśnie nowe, niezwykle głośne nazwisko, które znane jest przede wszystkim z występów w Kinowym Uniwersum Marvela.

film "Strażnicy Galaktyki vol. 2"

Dave Bautista, bo właśnie o nim mowa, zagra u boku Daniela Craiga w filmie Knives Out 2, który będzie kontynuacją hitu z 2019 roku. W marcu podano informację, że prawa do produkcji nabyła platforma streamingowa Netflix i to właśnie ona zajmie się tworzeniem sequela. Koszt transakcji opiewał na 400 mln dolarów.

Netflix nie zamierzał oczywiście mieszać w ekipie tworzącej kontynuację i do napisania scenariusza zatrudnił autora pierwszego filmu, czyli Riana Johnsona. Filmowiec zajmie się również reżyserią Knives Out 2.

Szczegóły dotyczące fabuły nie są na razie znane. Wiadomo tylko tyle, że po raz kolejny głównym bohaterem opowieści będzie prywatny detektyw Benoit Blanc, który w pierwszej części został zatrudniony do zbadania sprawy śmierci Harlana, bogatego pisarza, który w dniu swoich urodzin zostaje znaleziony martwy. W rolę detektywa wcielił się wspomniany wcześniej Daniel Craig. Na razie nie wyjawiono w kogo wcieli się najnowszy nabytek twórców – Dave Bautista.

Zdjęcia do Knives Out 2 mają wystartować tego lata w Grecji.

Źrodło: Deadline