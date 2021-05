Jeffrey Dean Morgan marzy o zagraniu Lobo 0

Jeffrey Dean Morgan jest znany ze swojego uwielbienia do komiksowych adaptacji. W swojej karierze aktora miał już okazję zagrać kilka postaci znanych z kart powieści graficznych.

na zdjęciu Jeffrey Dean Morgan, serial "The Walking Dead"

Jeffrey Dean Morgan to aktor znany z roli Negana w The Walking Dead, Komedianta w Strażnikach czy Thomasa Wayne w DC Extended Universe. Pomimo tego, że widzieliśmy go już w kilku interesujących kreacjach bazujących na postaciach z komiksów, to aktor nadal chce poszerzać swoją filmografię. Gwiazda serialu o żywych trupach cały czas wyraża zainteresowanie zagraniem jednego z najbardziej kultowych anty-bohaterów w historii.

Jest tak wielu superbohaterów. Ja chciałbym zagrać Lobo. Naprawdę chciałbym to zrobić od bardzo dawna, ale zobaczymy, jak to będzie. Jak coś się zmieni w tym temacie to dam znać, ale uwielbiam świat komiksów i chciałbym w nim uczestniczyć przez długi czas.

powiedział Jeffrey Dean Morgan w trakcie wywiadu

Kim jest Lobo? To intergalaktyczny łowca głów, ostatni żyjący obywatel planety Czarnian, który… wybił resztę swoich rodaków w imię "eksperymentu naukowego". Czy myślicie, że Jeffrey Dean Morgan nadawałby się do zagrania Lobo?

Źrodło: MovieWeb