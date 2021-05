''Kowalscy kontra Kowalscy'' doczekają się kontynuacji - serial został hitem Polsatu 0

To już pewne. Będzie drugi sezon komediowego serialu Polsatu Kowalscy kontra Kowalscy. Produkcja ta okazała się wielkim hitem tej stacji, zapewniając w paśmie swojej emisji najlepszy wynik pod względem oglądalności od kilku lat.

fragment plakatu promującego serial ''Kowalscy kontra Kowalscy''

Kowalscy kontra Kowalscy skradli serca Polaków. Przygody dwóch skrajnie różnych rodzin o popularnym nazwisku wiosną przez 10 tygodni w każdą sobotę śledziło średnio 1,5 mln widzów. W grupie komercyjnej podczas emisji stacja była zdecydowanym liderem pasma i po tak fenomenalnym odbiorze Telewizja Polsat zdecydowała się kontynuować produkcję.

Serial charakteryzuje niebanalny scenariusz, zabawne przygody bohaterów, świetne dialogi i fenomenalne kreacje trzech pokoleń Kowalskich (w rolach głównych Marieta Żukowska, Katarzyna Kwiatkowska, Piotr Adamczyk, Paweł Wawrzecki, Wojciech Mecwaldowski, Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski). To wszystko złożyło się na niewątpliwy sukces produkcji, za której scenariusz i reżyserię odpowiada Okił Khamidov.

Kowalscy kontra Kowalscy opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko – od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. Siedemnaście lat temu w szpitalu doszło do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowywał się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafiło dziecko bogatych. Gdy prawda wyszła na jaw, ponownie doszło do zamiany, co zaowocowało mnóstwem przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

Pierwszy sezon liczył 20 odcinków. Serial produkuje Polot Media.

Źrodło: Polsat