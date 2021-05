''Lupin'' powraca! Zobaczcie zapowiedź drugiej części 1. sezonu 0

Omar Sy, który wciela się w Assane Diopa powraca w zwiastunie drugiej części 1. sezonu serialu Lupin. Jego żądza zemsty jest jeszcze silniejsza niż wcześniej, bowiem człowiek, który wrobił jego ojca, teraz odpowiada za porwanie jego syna.

fragment plakatu promującego serial ''Lupin''

Pierwsza część serialu zakończyła się bardzo niespodziewanym cliffhangerem. Dzięki temu zabiegowi z pewnością większość widzów z jeszcze większą niecierpliwością oczekuje na dalszy ciąg przygód Assane, wzorującego się na słynnym gentelmenie włamywaczu.

Żądza zemsty na Hubercie Pellegrinim rozbiła rodzinę Assane’a. Przyparty do muru musi opracować nowy plan, nawet jeśli narazi go to na niebezpieczeństwo.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Lupin ukazuje nam współczesną wersję przygód Arsene. Główny bohater to Assane Diop, któremu jako nastolatkowi życie wywróciło się do góry nogami. Jego ojciec zmarł zaraz po tym, jak oskarżony został o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane zainspirowany postacią z książki Arsene Lupin, Dżentelmen Włamywacz, zaczyna naśladować tego bohatera i pragnie pomścić ojca. W planie jego zemsty jest napad na muzeum i wykradzenie cennego naszyjnika Marii Antoniny. Od tego wszystko się zaczyna…

Premiera nowych epizodów już 11 czerwca 2021 roku na platformie Netflix. Czekacie?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska