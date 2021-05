Amazon prezentuje antologię ''Solos'' - w obsadzie Helen Mirren, Morgan Freeman czy Anne Hathaway 0

Amazon prezentuje zapowiedź antologii Solos, która powinna szczególnie przypaść do gustu fanom Czarnego lustra od Netflixa. Produkcja ta skupi się na konkretnych bohaterach i ich historiach, a wszystko to rozegra się w teraźniejszości i przyszłości.

plakat promujący serial ''Solos''

Solos odkryje przed widzem dziwne, piękne, cudowne, ale i zarazem rozrywające serce prawdy o tym, co to znaczy być człowiekiem. W bohaterów antologii wcielają się hollywoodzkie gwiazdy, trafiając z teraźniejszości do swojej niepewnej przyszłości. Dzięki tym podróżom w czasie odkrywają róźne niezwykłe zdobycze cywilizacyjne, ale najważniejszym czego się dowiedzą będzie to, iż nawet w najbardziej odosobnionych chwilach i odmiennych okolicznościach, wszystkich nas łaczą ludzkie doświadczenia.

W odróżnieniu od Czarnego Lustra Solos nie będzie ponure. Ma nieść ciepłe, pozytywne i budzące uśmiech na twarzy przesłanie. Wszystkie przedstawione w nim historie złożą się na komentarz dotyczący współczesnego nam świata.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie serialu znajdują się Helen Mirren jako Peg, Morgan Freeman jako Stuart, Anne Hathaway jako Leah, Uzo Aduba jako Sasha, Constance Wu jako Jenny, Anthony Mackie jako Tom, Nicole Beharie jako Nera i Dan Stevens jako Otto. Pomysłodawcą projektu oraz reżyserem trzech epizodów jest David Weil odpowiedzialny za inną produkcję Amazona – Hunters. Sam Taylor-Johnson stanął za kamerą dwóch odcinków, a pozostałe nadzorowali Zach Braff i Tiffany Johnson.

Solos składa się z siedmiu epizodów, a jego premiera w USA już 21 maja 2021 roku. Do streamingu na resztę świata serial trafi 25 czerwca.

