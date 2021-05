Zakończono prace na planie serialu ''Ms. Marvel'' 0

Marvel poinformował o zakończeniu zdjęć do serialu Ms. Marvel. Ostatni plan zdjęciowy umiejscowiony został w Tajlandii, dokąd ekipa przeniosła się z stanu Georgia w USA. Tam nakręcono czwarty i piąty odcinek produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''Ms. Marvel''

Serial ten poświęcony jest bohaterce Kamali Khan. To pierwsza muzułmańska superbohaterka, która otrzymała swoją własną komiksową serię. Kamala to nastolatka pakistańskiego pochodzenia, wychowana w New Jersey, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Tożsamość Ms. Marvel odziedziczyła po swojej idolce Carol Danvers, która została Kapitan Marvel.

Nad projektem czuwa Kevin Feige, człowiek odpowiedzialny za całe marvelowskie uniwersum. Za jego reżyserię odpowiadają Adil El Arbi i Bilall Fallah – twórcy kryminału Bad Boys for Life, Sharmeen Obaid-Chinoy – pakistańsko-kanadyjska dziennikarka i aktywistka działająca na rzecz kobiet, laureatka dwóch Oscarów za krótkometrażowe dokumenty oraz Meera Menon – serialowa weteranka, która pracowała przy takich produkcjach jak For All Mankind, Titans, GLOW oraz The Walking Dead. Autorką scenariusza do serialu jest Bisha K. Ali.

Ms. Marvel powstaje dla platformy Disney+. Serial liczy sześć odcinków. W główną bohaterkę wciela się debiutantka Iman Vellani.

Premiera serialu pod koniec 2021 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: variety