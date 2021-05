Zespół Florence + The Machine nagrał piosenkę promującą "Cruellę" 0

Autorka wielu platynowych albumów, wielokrotnie nagradzana na całym świecie Florence + The Machine wykona nową piosenkę "Call me Cruella" skomponowaną specjalnie do najnowszego filmu Disneya Cruella. Film będzie można obejrzeć w kinach już od 29 maja.

na zdjęciu Emma Stone, film "Cruella"

Florence tak mówi o pracy nad piosenką "Call me Cruella":

Jedne z pierwszych piosenek, które nauczyłam się śpiewać to piosenki Disneya. I to najczęściej filmowi antagoniści dostawali najlepsze numery. Dlatego współpraca przy komponowaniu i wykonanie piosenki do "Cruelli" było spełnieniem dziecięcych marzeń. Jestem bardzo wdzięczna Nicholasowi Brittellowi i Disneyowi za ogromną swobodę artystyczną i za powierzenie mi pięknego szaleństwa Cruelli.

Welch jest nominowaną do nagrody Grammy kompozytorką i liderką zespołu Florence + The Machine. Jej cztery studyjne albumy cieszą się uznaniem krytyków i sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Trzy z nich weszły do pierwszej dziesiątki sprzedaży w USA. Wydany w 2009 r. "Lungs" został uznany za album roku w Wielkiej Brytanii, a "How Big, How Blue, How Beautiful" z 2015 r. zajął pierwsze miejsce na listach w Wielkiej Brytanii i USA. Florence zdobyła też nagrodę im. Ivora Novello w dziedzinie kompozycji. Ostatnio Florence zadebiutowała jako aktorka w sztuce telewizyjnej "Dzień trzeci" realizowanej dla HBO i Sky Atlantic.

Britell tak komentuje piosenkę i muzykę do swojego filmu:

Jestem wielkim fanem Florence, więc współpraca z nią była prawdziwą przyjemnością. Dzięki tej piosence i w ogóle muzyce skomponowanej do "Cruelli" chcieliśmy uchwycić surową rockową estetykę Londynu lat ’60 i ’70. Nagrywaliśmy wszystko na analogowej taśmie używając starego sprzętu w londyńskich studiach Abbey Road i AIR Studios łącząc partie orkiestrowe z elektrycznymi gitarami, basami, organami, klawiszami i bębnami.

Cruella powraca ze znakomitą Emmą Stone w roli głównej! Nowa produkcja Disneya przedstawia historię o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych i genialnych postaci, legendarnej Cruelli de Mon.

Akcja Cruelli rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji, opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli do mody przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody, granej przez dwukrotną zdobywczynię Oscara® Emmę Thompson. Ich relacja wprawia w ruch bieg wydarzeń, które sprawią, że Estella przejdzie na nikczemną stronę i stanie się żądną zemsty Cruellą.

„Cruella” w kinach od 29 maja.

Źrodło: Walt Disney Studios