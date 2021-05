HBO Max przesuwa premierę satyrycznej animacji ''The Prince'' - powodem śmierć księcia Filipa 0

Platforma HBO Max, na której tej wiosny zadebiutować miała animowana produkcja, opowiadająca w satyryczny sposób o brytyjskiej rodzinie królewskiej, zdecydowała o przeniesieniu daty premiery 'The Prince' na bliżej nie określony termin.

serial ''The Prince''

O niedługim nadejściu premiery serialu 4 kwietnia na swoim Instagramie poinformował jego twórca Gary Janetti. Niestety pięć dni później świat obiegła wiadomość o śmierci członka brytyjskiej rodziny królewskiej – księcia Filipa. Włodarze platformy z tego powodu zdecydowali o przeniesieniu premiery animacji na późniejszy termin.

Byliśmy zasmuceni wieścią o śmierci księcia Filipa. Dostosujemy plany dotyczące debiutu serialu. Nowa data zostanie ogłoszona w późniejszym czasie. powiedział rzecznik prasowy HBO Max

Postać księcia Filipa według doniesień zagranicznych mediów nie została ukazana w animacji w pozytywny sposób. Nie wiadomo czy wprowadzone zostaną poprawki czy produkcja wyemitowana zostanie w oryginale.

The Prince ukazać ma nam satyryczne spojrzenie na trudy życia królewskiego dziecka z perspektywy młodego księcia George’a, syna Kate i Williama.

Głosowa obsada animacji prezentuje się znakomicie. Książe Harry przemówi głosem Orlando Blooma, Janetti udzieli głosu księciu George’owi, Lucy Punch to księżna Kate, Condola Rashad to Meghan Markle, Iwan Rheon to książę William, a Sophie Turner występuje jako księżniczka Charlotte.

Źrodło: The Hollywood Reporter