Gillian Jacobs i Wood Harris w obsadzie serialu HBO o Los Angeles Lakers 0

na zdjęciu Gillian Jacobs, serial ''Community''

Fabuła serialu opiera się na książce Jeffa Pearlmana Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Książkę na scenariusz przełożył Max Borenstein, który przy projekcie pełni także funkcję showrunnera.

Produkcja ta ma być kroniką życia zawodowego i osobistego członków Los Angeles Lakers z lat 80 ubiegłego wieku. Jest to jedna z najbardziej szanowanych i dominujących w świecie sportu drużyn, która określiła swoją pozycję zarówno na boisku, jak i poza nim.

Jacobs wcieli się w Chris Riley, żonę byłego trenera Lakersów Pata Rileya. Z zawodu terapeutka wykorzystała swoją wiedzę i strategiczny geniusz, pomagając mężowi zrobić z Lakersów mistrzów. Wood Harris sportretuje natomiast Spencera Haywooda. Znakomitego koszykarza, który w 1970 roku wytoczył sprawę przeciwko NBA. Nie zgadzał się z tym, iż w lidze nie mogli grać zawodnicy przedterminowi, czyli tacy, którzy nie ukończyli jeszcze studiów. Proces wygrał, dzięki czemu utorował drogę do kariery i sobie i przyszłym zawodnikom.

Wcześniej swoje angaże w serialu otrzymali m.in. Adrien Brody, który wcieli się w Pata Rileya, Tracy Letts, Julianne Nicholson, Jimel Atkins, Andy Hirsch, Kirk Bovill oraz Bo Burnham.

Źrodło: ComingSoon