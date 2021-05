King Shark został napisany z myślą o Sylvesterze Stallone 0

King Shark to postać, która z pewnością wzbudza największe zainteresowanie wśród fanów komiksowych ekranizacji. Już niedługo zobaczymy ją w akcji dzięki filmowi Legion Samobójców: The Suicide Squad.

na zdjęciu Idris Elba, film "Legion Samobójców: The Suicide Squad"

James Gunn, reżyser filmu, zdradził, że rola została napisana z myślą o jednym aktorze. Sylvester Stallone, bo właśnie o nim mowa, wciela się w postać znaną jako King Shark.

Co ciekawe, kiedy byłem w stanie znaleźć dowolnego aktora do swoich filmów, zacząłem podejmować ryzyko i pisać dla aktorów, których nie znam. Na przykład, napisałem Bloodsporta dla Idrisa Elby, nigdy go nie spotkałem, ale jestem wielkim fanem jego twórczości. Znałem Sly’a i znam go całkiem dobrze. Postać King Sharka napisałem z myślą o barwie jego głosu.’

zdradza Gunn

Na ekranie pojawią się Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Nathan Fillion, Steve Agee, oraz Viola Davis.

Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie z rodzaju „wykonaj albo zgiń”? Zebrać oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera, Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina i ulubioną świruskę każdego, Harley Quinn. Następnie uzbroić ich po zęby i zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów. Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag… oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller. I jak zwykle – jeden nieopatrzny ruch i nie żyją (z ręki przeciwników, współtowarzysza lub samej Waller). Gdyby ktoś chciał pobawić się w hazardzistę, to rozsądek podpowiada, żeby na nich nie stawiać. Na żadne z nich.

Premiera 30 lipca.

Źrodło: Den of Geek