''Skater girl'' - zwiastun filmu o dojrzewaniu i zamiłowaniu indyjskiej nastolatki do jazdy na deskorolce 0

Na platformę Netflix zmierza sportowy dramat o pewnej indyjskiej nastolatce, która odkryła w sobie wielkie zamiłowanie do jazdy na deskorolce. W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź tej produkcji, która nosi tytuł Skater Girl.

fragment plakatu promującego film ''Skater Girl''

Jeden krok może odmienić całe życie. Nastolatka Prerna żyjąca w odległej indyjskiej wiosce w Rajasthanie, odkrywa w sobie wielkie zamiłowanie do jazdy na deskorolce, co więcej ma do tego dryg i talent. Aby móc spełnić marzenie o występie w zawodach, musi pokonać bardzo wiele przeszkód. Pomaga jej w tym Jessica, która to właśnie wraz ze swoim przyjacielem pokazała dzieciom z wioski czym jest deskorolka. Zakochała się w niej nie tylko Prerna, ale i reszta dzieciaków, szalejąc po wiosce i zakłócając panujący dotychczas porządek. Jessica tworzy pierwszy w okolicy skatepark, dając Prernie trudny wybór – czy chce dostosować się do oczekiwań społeczeństwa czy jednak spełni swoje marzenie o występie w zawodach.

Za reżyserię filmu odpowiada Manjari Makijany. Jest ona także współautorką scenariusza wraz z Vinati Makijany. W obsadzie Skater Girl znajdują się Rachel Saanchita Gupta, Maghera, Anurag Arora, Waheeda Rehman, Kamlesh Gill i Jonathan Readwin.

Skater Girl to ciepła i wzruszająca produkcja do obejrzenia z rodziną o dążeniu do realizacji własnych marzeń. Zwiastun prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Premiera filmu Skater Girl już 11 czerwca 2021 roku na Netflixie.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska, firstshowing.net