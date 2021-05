"Snake Eyes" - pierwszy zwiastun spin-offu cyklu "G.I. Joe" 0

Snake Eyes: G.I. Joe Origins to wyczekiwana produkcja osadzona w popularnym uniwersum. Wytwórnia Paramount Pictures zaprezentowała pierwszy teaserowy zwiastun widowiska, które opowie o kultowym bohaterze.

fragment plakatu promującego film "Snake Eyes: G.I. Joe Origins"

W roli tytułowej występuje Henry Golding. Wciela się on w wytrwałego samotnika, który został przyjęty do starożytnego japońskiego klanu zwanego Arashikage po uratowaniu życia ich spadkobiercy. Po przybyciu do Japonii, Arashikage uczą Snake Eyesa zwyczajów wojownika ninja, zapewniając jednocześnie coś, za czym tęsknił: dom. W momencie, w którym ujawnią się sekrety z jego przeszłości, honor i lojalność Snake Eyesa zostaną poddane próbie – nawet jeśli oznacza to utratę zaufania najbliższych mu osób.

Na ekranie pojawią się również Andrew Koji jako Storm Shadow, Úrsula Corberó jako The Baroness, Samara Weaving jako Scarlett, Haruka Abe jako Akiko, Takehiro Hira jako Kenta i Iko Uwais jako Hard Master.

Reżyserem filmu Snake Eyes: G.I. Joe Origins jest Robert Schwentke. Premiera została zaplanowana na 23 lipca 2021 roku. Produkcja trafi od razu do amerykańskich kin, nie będzie dostępna w formie cyfrowej na platformach streamingowych. Na razie nie jest znana data polskiej premiery – gdy takowa się pojawi, od razu Was o tym poinformujemy.

Na razie cieszcie się zapowiedzią Snake Eyes: G.I. Joe Origins i zostawcie swoją opinię na temat teasera w sekcji komentarzy.

Źrodło: Paramount Pictures