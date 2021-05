Brak różnorodności w obsadzie serialowego "Władcy Pierścieni" powodem narzekań gwiazdy "Mortal Kombat" 0

W ostatnich latach w mediach społecznościowych (i nie tylko) można było znaleźć sporo narzekań na brak różnorodności w obsadach aktorskich hollywoodzkich widowisk. Do tej grupy postanowił dołączyć gwiazdor widowiska Mortal Kombat, który upomniał się o azjatyckie mniejszości.

na zdjęciu Ludi Lin, film "Mortal Kombat"

Ludi Lin, który zagrał jedną z głównych ról w superprodukcji opartej na kultowej serii gier wideo – Mortal Kombat – zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis będący krytyką związaną z polityką Amazona przy tworzeniu obsady aktorskiej serialu Lord of the Rings.

Jennifer Salke, szefowa Amazon Studios, wyjawiła, że do zbudowania infrastruktury potrzebnej do stworzenia ogromnego świata wykorzystano wielki budżet (mówi się, że wyniósł on niemalże pół miliarda dolarów). Takie słowa nie do końca przypadły do gustu Linowi, który stwierdził, że nie da się budować wielkiego świata bez aktorów pochodzenia azjatyckiego.

Trudno będzie zbudować "wielki świat" bez aktorów, którzy przypominają Azjatów. Jennifer Salke, skierujcie swój wzrok na nas. To nie jest trudne, jesteśmy tutaj.

napisał aktor

Żaden przedstawiciel Amazon Prime Video nie skomentował słów Lina. W mediach społecznościowych można jednak znaleźć komentarze, które nie zgadzają się ze słowami Lina. Argument jest taki, że w świecie stworzonym przez Tolkiena nie było Azjatów:

Źrodło: Twitter