Tomb Raider 2 i pierwszy szkic scenariusza.

Żyjemy w świecie oczekiwań i faktów. Oczekujemy dobrego poranka, dobrego południa, a wieczorem dobrego pomysłu na film. A fakty dla prawdziwych kinomanów są takie, że jak jest dobry film, to dobry dzień również się znajdzie. Scenarzystka Misha Green opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie pierwszego szkicu scenariusza do kolejnej odsłony przygód Lary Croft, chwaląc się jednocześnie jaki tytuł prawdopodobnie będzie miał Tomb Raider 2.

Na załączonym obrazku rzuca się w oczy tylko jedno słowo "obsidian". Leniuchom niechcącym zgłębiać tematu i tym, którzy nie wiedzą, co to jest(mam tutaj na myśli również siebie) podpowiem, że jest to kwaśna skała wylewna, złożona niemal wyłącznie ze szkliwa wulkanicznego, zawierająca do 1% wody. Naturalne szkło powstaje w wyniku natychmiastowego stygnięcia magmy.

Dzięki tej drobnej informacji można przypuszczać, że Lara Croft odwiedzi któryś z wulkanów i stoczy walkę na śmierć i życie w pobliżu wrzącej lawy. Miejmy tylko nadzieję, że żaden antagonista nie wrzuci Alici Vikander do wulkanu, bo może instynkt przetrwania kazałby stać w miejscu, to wiem, że serce skoczyłoby za nią bez chwili zawahania.

Źrodło: Movieweb