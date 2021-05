Herkules Poirot i Sherlock Holmes – śledczy idealni? Zobaczcie zwiastun polskiego filmu "W jak morderstwo" 0

Herkules Poirot i Sherlock Holmes – śledczy idealni? W komedii W jak morderstwo perfekcyjnego detektywa tworzy dwójka bohaterów! Dziś prezentujemy zwiastun filmu.

na zdjęciu Anna Smołowik i Paweł Domagała, film "W jak morderstwo"

To Magda (Anna Smołowik), dziewczyna z sąsiedztwa, która prawidła kryminału ma w małym paluszku i Jacek (Paweł Domagała), komisarz policji, który mdleje na widok krwi… Historia ich śledztwa zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie nieprzerwanie rośnie.

"W jak morderstwo" to kolorowy kryminał komediowy w starym stylu. Gram w nim Magdę, mieszkankę Podkowy Leśnej, przykładną żonę, mamę dwójki dzieci. Magda nie odpuszcza pewnej tajemniczej sprawie sprzed lat, nie może o niej zapomnieć. Gdy przypadkowo odkrywa zbrodnię w miasteczku, budzi się w niej potrzeba rozwiązania tajemnicy i poskładania swojego świata na nowo. Sprawcy poszukuje inspektor Sikora grany przez Pawła Domagałę. Nasi bohaterowie próbują rozwikłać zagadkę, tylko każdy w swoim stylu. Ścierają się tak samo często, jak wspierają.

mówi Anna Smołowik

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa – ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery „W”, należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru… Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?

Premiera filmu w reżyserii Piotra Mularuka już 18 czerwca.

Źrodło: NEXT FILM - informacja prasowa