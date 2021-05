Joe Cornish powraca na stanowisko reżysera w kontynuacji filmu ''Atak na dzielnicę'' 0

O powstaniu kontynuacji filmu Atak na dzielnicę z 2011 roku słychać było już od kilku lat, jednak nic z w tej kwestii do tej pory się nie działo. Teraz jednak jak donoszą zagraniczne media projekt ten znalazł reżysera oraz wytwórnie, które zajmą się jego produkcją.

film ''Atak na dzielnicę''

Na stanowisko reżysera po 10 latach powróci Joe Cornish, który po filmie Atak na dzielnicę nie udzielał się zbytnio w filmowym świecie. Przez dekadę nakręcił on zaledwie jedną produkcję – film fantasy Dzieciak, który został królem.

Cornish ma zająć się nie tylko reżyserią, ale i napisaniem scenariusza do sequela. Jeśli chodzi o fabułę kontynuacji to na razie trzymana jest ona w tajemnicy. Jest jednak jeszcze jedna dobra wiadomość. Do swojej roli powróci John Boyega, który wcielał się w postać znaną jako Moses.

Minęło dziesięć lat od wydania filmu 'Atak na dzielnicę'. Od tego czasu wiele się zmieniło. Nie mogę się doczekać powrotu do tej podniosłej historii rozgrywającej się na ulicach Londynu. Moses to jedna z moich ulubionych postaci i sprowadzenie go z powrotem to dla mnie ogromny zaszczyt. powiedział Boyega

Jestem podekscytowany, że oficjalnie ogłaszamy powrót do filmu w jego dziesiątą rocznicę premiery. Nie mogę się doczekać, aż będę znów pracować u boku Johna. Zaoferujemy widzom jeszcze większą akcję z kosmitami rozgrywającą się w centrum miasta. dodał Cornish

Atak na dzielnicę opowiada o młodzieżowym, ulicznym gangu, który walczy z inwazją dzikich obcych. Londyńskie osiedle mieszkaniowe zostaje zmienione w pole bitwy sci-fi, a niepozorna kamienica staje się oblężoną fortecą. Przede wszystkim jednak zbieranina trudnej młodzieży w obliczu zagrożenia przekształca się w prawdziwych i walecznych bohaterów.

Sequel wyprodukują Studiocanal, Film4, Complete Fiction Pictures & UpperRoom Productions.

Źrodło: Bloody-Disgusting