''A miało być tak pięknie'' - Netflix prezentuje zwiastun swojej nowej komedii romantycznej 0

Platforma Netflix prezentuje zapowiedź swojej nowej komedii romantycznej A miało być tak pięknie. W rolach głównych występują Iliza Shlesinger i Ryan Hansen.

fragment plakatu promującego film ''A miało być tak pięknie''

Po latach przedkładania kariery nad miłość stand-uperka Andrea Singer trafiła na idealnego mężczyznę Dennisa. To ekscentryczny nerd o rozbrajającym uroku osobistym, który pozornie ma wszystkie cechy wymarzonego partnera, ale czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje? Nie robi on dobrego wrażenia na przyjaciółce Andrei, Margot, która namawia kobietę do prześwietlenia mężczyzny uciekając się do przeróżnych, często bardzo zabawnych sztuczek.

Za reżyserię komedii odpowiada Kimmy Gatewood. Scenariusz napisała odtwórczyni głównej roli – Iliza Shlesinger. W obsadzie oprócz niej i Ryana Hansena znajdują się także Margaret Cho, Rebecca Rittenhouse, Matt McGorry, Tyler Cameron, Taylor Hill, Kimia Behpoornia, Rebecca Delgado Smith i Beth Dover.

Premiera filmu A miało być tak pięknie już 23 czerwca 2021 roku. Czy poniższy zwiastun zachęcił Was do zapoznania się z tą produkcją?

Źrodło: firstshowing.net