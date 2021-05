Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Do gwiazdorskiej obsady sequelu "Na noże" dołączył Leslie Odom Jr. 0

Obsada filmu Knives Out 2 będącego sequelem hitu Riana Johnsona, cały czas powiększa się. Najnowszym nabytkiem ekipy odpowiedzialnej za obsadę jest Leslie Odom Jr..

na zdjęciu Leslie Odom Jr., serial "Kłamstwa na sprzedaż"

Leslie Odom Jr. to aktor, którego ostatnio mogliśmy oglądać w filmie One Night in Miami. Teraz przyjdzie się mu zmierzyć z kolejnym aktorskim wyzwaniem. Zagra bowiem w nowym filmie Riana Johnsona, którym będzie sequel znakomicie przyjętego kryminału Na noże z 2019 roku.

Tym samym Leslie Odom Jr. zagra u boku wielu hollywoodzkich gwiazd. Tą największą będzie oczywiście Daniel Craig, który ponownie wcieli się w postać detektywa Benoita Blanca. Oprócz tej dwójki angaż w filmie Knives Out 2 otrzymali także Dave Bautista, Edward Norton, Kathryn Hahn i Janelle Monáe.

Na razie szczegóły dotyczące fabuły nie są znane, ale po raz kolejny będzie się ona kręciła wokół sprawy kryminalnej, którą musi i może rozwiązać nie kto inny, jak Benoit Blanc.

Przypomnijmy, że franczyza została jakiś czas temu przejęta przez plattformę streamingową Netflix. Amerykański gigant nabył prawa do dwóch kontynuacji za 469 mln dolarów od MRC i Lionsgate. W umowie zawarto, że gwiazdą każdego sequela musi być Daniel Craig, a budżet filmów nie może być niższy niż pierwszej części (wyniósł on wówczas 40 mln dolarów).

Źrodło: The Hollywood Reporter