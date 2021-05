''Resident Evil" Wieczny mrok'' - Leon S. Kennedy i Claire Redfield w anime Netflixa 0

Fani kultowej serii gier wideo Resident Evil mogą zacierać ręce. Nadchodzi anime, które ukaże losy popularnych bohaterów występujących w wydawanych przez Capcom grach. Leon S. Kennedy i Claire Redfield — po raz pierwszy w historii pojawiają się na ekranach telewizorów w animowanym komputerowo serialu.

fragment plakatu promującego serial ''Resident Evil: Wieczny mrok''

Na oficjalnym kanale Netflixa na Youtube zadebiutował pełny zwiastun anime Resident Evil: Wieczny mrok. Trzeba przyznać, że produkcja prezentuje się nad wyraz znakomicie. Będziemy świadkami epickiej przygody w jeszcze bardziej spektakularnym wydaniu.

Za reżyserię anime odpowiada Eiichiro Hasumi. Muzykę skomponował Yugo Kanno.

Oto jego oficjalny opis:

W 2006 roku w Białym Domu doszło do włamania do sieci komputerowej i ktoś niewłaściwy otrzymał dostęp do tajnych prezydenckich dokumentów. Agent federalny Leon S. Kennedy wraz ze swoją drużyną SWAT w trakcie badania tego incydentu trafia na hordy zombie. W międzyczasie Claire Redfield, pracująca dla TerraSave, trafia na tajemniczy rysunek sugerujący inwazję zombie. Rozpoczyna ona swoje własne śledztwo. Trafia do Białego Domu, gdzie konfrotnuje swoje informacje z tym co wie Leon. On jednak nie widzi związku pomiędzy tajemniczym pojawieniem się zombie w Białym Domu, a dziwnym rysunkiem. Z czasem jednak okazuje się, iż te dwie epidemie zombie oddalone od siebie poprowadzą do wydarzeń, które wstrząsną całym krajem.

Premiera serialu Resident Evil: Wieczny mrok już 8 lipca 2021 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska