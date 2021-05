"W co grają ludzie" - skandynawska satyra na pokolenie współczesnych trzydziestolatków od lipca w kinach

W co grają ludzie to pełna humoru, słodko-gorzka satyra na pokolenie współczesnych trzydziestolatków. Film porównywany jest przez krytyków do przebojów kinowych Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie oraz Niewinne kłamstewka. Od lipca produkcja będzie wyświetlana w polskich kinach.