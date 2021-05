Zwiastun filmu "Geniusze" - biografii polskiego matematyka Stanisława Ulama 0

Pojawił się polski zwiastun filmu Geniusze. Jest to biografia w reżyserii Thora Kleina o genialnym polskim matematyku, jednym z pionierów ery nuklearnej. Premiera w całej Polsce 11 czerwca 2021 roku.

Philippe Tłokiński na zdjęciu z filmu "Geniusze"

Geniusze to biograficzny film o życiu wybitnego polskiego matematyka żydowskiego pochodzenia, Stanisława Ulama z Philippem Tłokińskim w roli głównej (Kurier). Scenariusz filmu został oparty na autobiografii głównego bohatera pt. Przygody matematyka. Międzynarodowa koprodukcja jest poruszającą opowieścią o młodym polskim naukowcu, który radząc sobie z traumatycznym doświadczeniem wojny, stał się jednym z pionierów ery nuklearnej. Badania Stanisława Ulama umożliwiły skonstruowanie bomby wodorowej, a także pozwoliły przyspieszyć budowę pierwszego komputera. To właśnie on wraz z Johnny’m von Neumann’em zapoczątkował cyfrową rewolucję, w której obecnie żyjemy.

W rolach głównych występują m.in. Philippe Tłokiński, Fabian Kocięcki, Mateusz Więcławek, Esther Garrel czy Sam Keeley. Za produkcję odpowiadają Dragonfly Films GmbH, Mirror Productions, Shipsboy, Zischlermann Filmproduktion GmbH, Erfttal Film und Fernsehproduktion GmbH & CO. KG. Koproducentem międzynarodowej produkcji filmowej jest Telewizja Polska.

Źrodło: Telewizja Polska