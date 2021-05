Plan zdjęciowy "Flasha" gotowy na przybycie Bruce'a Wayne'a... i Bruce'a Wayne'a 0

Rozpędzają się prace na planie zdjęciowym widowiska o Flashu. Ekipa, która pracuje przy filmie jest już gotowa przyjąć aktorów, którzy zagrają tę samą postać. Mowa oczywiście o ikonicznym Bruce’e Wayne’e.

na zdjęciu Ben Affleck

Reżyser filmu, którym jest Andy Muschietti, za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał fanom, że na odtwórców roli dwóch różnych wersji Bruce’a Wayne’a czekają już krzesła. Potwierdzono, że w superprodukcji The Flash, która wejdzie do kin w 2022 roku zobaczymy nie tylko znanego z DC Extended Universe Bruce’a Wayne’a portretowanego przez Bena Afflecka, ale także tego, którego przed laty w filmach Tima Burtona zagrał Michael Keaton. Tym samym na ekranie pojawi się dwóch Mrocznych Rycerzy.

Oczywiście na planie nie mogło zabraknąć również krzesła dla Barry’ego Allena, czyli głównego bohatera widowiska i tego, który będzie – prawdopodobnie – odpowiadał za stworzenie multiwersum. Superbohatera ponownie zagra Ezra Miller.

Do Andy’ego postanowiła dołączyć także jego siostra, Barbara Muschietti, która także wrzuciła jedno zdjęcie krzesła.

Z pewnością The Flash to jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk w historii całego uniwersum DC. Produkcja wzbudza wielkie zainteresowanie i nie ma co się dziwić. Jeśli wierzyć plotkom, The Flash nie będzie jedynym filmem DCEU, w który pojawi się Michael Keaton. Jego Bruce Wayne miałby być dla DC Extended Universe, tym kim Nick Fury jest dla MCU.

Premiera The Flash w kinach 4 listopada 2022 roku.

