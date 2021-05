W Las Encinas rozpoczyna się nowy rok szkolny - zobaczcie zwiastun 4. sezonu ''Szkoły dla elity'' 0

Nadchodzi nowy rok szkolny w Las Encinas, elitarnej szkole dla nastolatków z wyższych sfer. Nowy sezon, nowi bohaterowie. Netflix prezentuje oficjalną zapowiedź 4 sezonu jednego z najpopularniejszych hiszpańskich seriali Szkoła dla elity.

fragment plakatu promującego serial ''Szkoła dla elity''

Do Las Encinas uczęszcza młodzież, która ma wszystko, ale i tak chce więcej. Nowy rok szkolny rozpocznie pojawienie się surowego dyrektora i czworga nowych uczniów. Murami Las Encinas znów wstrząsną romanse, gorące plotki i nowa tajemnica. Jesteście na to gotowi?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Ze względu na to, iż część bohaterów skończyła swoją edukację w Las Encinas twórcy musieli dokonać zmian w obsadzie. W czwartym sezonie nie zobaczymy Miny El Hammani, aktorki i piosenkarki Danny Paoli, Ester Exposito, Alvaro Rico i Jorge Lopez. Ich miejsce zajęli Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch i Diego Martín.

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło. Co rusz dochodzi do starć pomiędzy przedstawicielami różnych klas społecznych, a jedno z nich wreszcie kończy się morderstwem.

Premiera nowych epizodów już 18 czerwca 2021 roku.

